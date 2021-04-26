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В ВМС Индонезии сообщили, что весь экипаж затонувшей подлодки погиб

В ВМС Индонезии сообщили, что весь экипаж затонувшей подлодки погиб

Весь экипаж затонувшей индонезийской подводной лодки погиб. Об этом в воскресенье сообщило командование Военно-морских сил Индонезии...

Дата загрузки: 2021-04-26

Весь экипаж затонувшей индонезийской подводной лодки погиб. Об этом в воскресенье сообщило командование Военно-морских сил Индонезии.

[Юдо Маргоно, начальник штаба ВМС Индонезии]:
«Это не человеческая ошибка. Они следовали всем инструкциям во время погружения. С самого его начала мы слышали отчёты, и всё делалось правильно. Когда она погрузилась, её огни всё ещё горели».

Судно «Нангала» пропало во время торпедных учений в Балийском море 21 апреля. На борту было 53 человека. Оно перестало выходить на связь примерно в 100 километрах к северу от Бали.

Через три дня на глубине 850 метров обнаружили его обломки. 44-летняя подлодка развалилась на три части.

Одной из вероятных причин затопления судна индонезийское военное руководство называет то, что оно могло треснуть под давлением воды.
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