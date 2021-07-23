49 часов в океане: у берегов Либерии спасли потерпевшего кораблекрушение

49 часов боролся за свою жизнь в океане член экипажа судна, затонувшего у берегов Либерии. Мужчину..

49 часов боролся за свою жизнь в океане член экипажа судна, затонувшего у берегов Либерии. Мужчину спасли офицеры береговой охраны и члены некоммерческой организации Sea Shepherd.

Мужчина продержался благодаря спасательному жилету.

Грузовое судно «Нико Иванка» потерпело крушение, когда направлялось из Монровии в южный порт страны. При этом оно находилось под арестом, поскольку не соответствовало нормам безопасности. Через некоторое время экипаж связался с береговой охраной и сообщил, что терпит бедствие.

Когда спасатели прибыли, судно уже частично затонуло. Через 36 часов поисков удалось найти одиннадцать человек. Они сообщили, что кроме них на борту были другие люди.

Однако точное число пропавших без вести неизвестно. В официальных списках было только 18 моряков. Остальные люди были незарегистрированными пассажирами. Предполагается, что их было не менее 17.

Сейчас власти выясняют, как арестованное судно могло выйти из порта. «Нико Иванка» принадлежит гражданину Китая, и он уже задержан. Также известно, что судном управлял капитан из Швеции, а в составе экипажа были африканцы и один китаец.

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