Наводнения в Европе: уже 188 погибших

Наводнения, грозы и ураганы в Европе продолжают забирать жизни людей. Жертв уже 188. В основном, пострадали..

Наводнения, грозы и ураганы в Европе продолжают забирать жизни людей. Жертв уже 188. В основном, пострадали западно-немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, а также некоторые регионы Бельгии.

Только в Северном Рейне-Вестфалии погибших 46. В целом в Германии – 157. Это худшее бедствие для страны почти за 60 лет.

Целые города оказались отрезанными от внешнего мира без электричества и связи.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Шульд – один из пострадавших городов. Здесь размыты дороги, канализационная система затоплена, а телефонные и интернет-сети повреждены.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Это ужасно, в немецком языке нет слов, чтобы это описать. Но очень отрадно видеть, как люди объединяются, как помогают друг другу и проявляют солидарность».

В наиболее пострадавших районах также продолжаются операции по поиску пропавших без вести. Много людей смыло водой, унесло в автомобилях или завалило обломками. Полицейские говорят, что, по мере того как вода будет отступать, к сожалению, обнаружат новые тела.

Это баварский город Шёнау-ам-Кёнигсзе. Здесь дороги и дома завалило камнями и обломками после сильнейшего ливня в субботу вечером.

[местный житель]:

«Я такого дождя никогда не видел, а мне 30 лет. Это было плохо». [местная жительница]:

«Нам позвонили пожарные и сказали уходить. Это было плохо. Извините, но это было тяжело. Людей эвакуировали, а мы просто думали, что будет, если станет ещё хуже? Куда мы пойдём?»

А это австрийский город Халлайн недалеко от Зальцбурга. Здесь к счастью никто не пострадал. Однако разлившаяся река Зальцах принесла много разрушений.

[местная жительница]:

«Вчера воды везде было по-колено. А теперь нужно всё убирать».

Во многих районах земли Зальцбург и соседних с ней по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Дожди продолжаются. Так, власти земли Западный Тироль сообщают, что уровень воды кое-где продолжает держаться на рекордном за последние 30 лет уровне.

В ряде регионов Швейцарии также все в состоянии полной готовности к новым бедствиям.

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