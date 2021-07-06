Разговор малышки с диспетчером службы 911 посмотрели 11 млн раз

Хенсли Фрэнк из штата Иллинойс испытывал боли в груди и едва дышал. Он набрал номер 911, но не мог говорить. Он передал трубку 5-летней дочке Саванне.

Во время разговора диспетчер службы 911 Джейсон Бонэм попросил девочку назвать её имя и возраст, а потом спросил, в чём проблема. Саванна спокойно ответила: «Хм… Мой папа едва дышит… Вам нужно быстрее приехать».

По просьбе диспетчера девочка позаботилась о том, чтобы входная дверь была открыта и бригада спасателей смогла войти. Саванна рассказала Джейсону о своей собаке Лу-Лу-Лу, которая «маленькая», «много лает», но «дружелюбная». Малышка не забывала поддерживать отца, повторяя: «Не волнуйся, папа» и «Сохраняй спокойствие, папа». Она также держала диспетчера в курсе происходящего и время от времени говорила: «Пока всё хорошо».



Затем диспетчер сообщил девочке, что помощь уже в пути. Саванна сказала: «Хорошо. Мы в пижамах… а я в майке. Так что мне придётся одеться. «Я не знаю, что я надену, но… ему, действительно нужен кислород и очень быстро», – добавила она. Диспетчер поручил девочке не оставлять отца ни на минуту, и Саванна ответила: «Хорошо. Я поняла».

После инцидента диспетчер Джейсон Бонэм рассказал: «Большинство людей во время разговора впадают в истерику. Каждый раз, когда я слушал её, удивлялся. Она просто маленький человек».