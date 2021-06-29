Мужчина вернул 43 000 долларов и сказал почему

Говард Кирби из штата Мичиган купил комплект подержанной мебели за 70 долларов. Он часто отдыхал на купленном диване. Но подушка для ног казалась ему жестковатой. Мужчина сказал об этом невестке.

Она решила посмотреть, что внутри подушки. Женщина обнаружила коробку с долларами. В ней оказалось 43 170 долларов. Говард рассказал, что он верующий человек, поэтому сразу решил вернуть деньги владельцу.

Он сообщил о находке работниками магазина, а те устроили встречу с бывшими владельцами дивана. Говард вернул деньги. Потом они все вместе поужинали.

Весть о честном поступке Говарда тронула людей. Узнав о его проблемах со здоровьем и финансовых трудностях, незнакомые люди захотели ему помочь. Одна компания бесплатно починила Говарду крышу. Джей Тиррелл организовал сбор средств на платформе GoFundMe. Он собрал для Говарда более 2200 долларов.