В Александровском саду в Санкт-Петербурге проходит фестиваль цветов

Яркие клумбы преобразили Александровский сад в Санкт-Петербурге. Здесь проходит фестиваль цветов, и продлится он до осени...

Яркие клумбы преобразили Александровский сад в Санкт-Петербурге. Здесь проходит фестиваль цветов, и продлится он до осени. В этот раз его тема посвящена науке и технологиям. Это отразилось в оформлении цветников.

Садоводам пришлось потрудиться, чтобы воплотить в жизнь идеи дизайнеров.

[Марина Ершова, садовод]:

«Цветы, которые представлены в этом цветнике – колеус двух цветов и агератум. Кроме того, в цветнике используются инертные материалы. Это известняк достаточно нетрадиционного окраса, символизирующий горы, и малые архитектурные формы в виде ветряков».

Садоводы посадили 25 тысяч цветов. Клумбы занимают 250 квадратных метров парка. Цветочные композиции посвящены медицине, человеку и обществу, технологиям, климату и энергетике.

[Дмитрий Машкович, гость парка]:

«Здорово, очень классно смотрится. Обычно здесь просто зелень, а сейчас появилось больше цветов, и это интересно. Это туристическое место. Сюда люди приходят фотографироваться. Это может быть частью имиджа Санкт-Петербурга в лице туристов». [Елена Чебоненко, гостья парка]:

«Очень мило, приятно. Всегда цветочные композиции создают настроение для прогулок. Ярко, и хочется ходить и рассматривать. В общем, любопытно, и хотелось бы, чтобы всё это было более масштабно. Это будет привлекать людей и настроение повышать». [Ольга Барабанова, гостья парка]:

«Разноцветное, красивое, яркое. Надо больше делать – всё засадить цветами».

В оформлении цветников участвовали разные садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга. До 12 июля можно проголосовать за понравившуюся композицию. Победители конкурса получат призы.

Фестиваль цветов в Александровском саду проходит с 2007 года.

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