1500 человек прошли шествием по Вашингтону, чтобы рассказать о репрессиях в Китае

Масштабный парад в Вашингтоне. 1500 человек съехались сюда со всех концов США, чтобы рассказать о жестоких..

Масштабный парад в Вашингтоне. 1500 человек съехались сюда со всех концов США, чтобы рассказать о жестоких репрессиях в Китае. Гонения приверженцев традиционной медитативной практики Фалуньгун продолжаются в КНР уже 22 года.

Практика Фалуньгун, или Фалунь Дафа, основана на принципах истина, доброта и терпение и включает плавные медитативные упражнения.

[практикующий Фалуньгун]:

«Ты стараешься стать лучше».

Фалуньгун свободно занимаются по всему миру. Но в коммунистическом Китае с 20 июля 1999 года приверженцы Фалуньгун подвергаются жестокому подавлению со стороны властей. За свои убеждения они попадают в тюрьмы, подвергаются жестоким пыткам. Также по данным международных экспертов, в тюрьмах у практикующих Фалуньгун насильно извлекают органы для пересадки.

Эту женщину и её мужа впервые арестовали в 2001 году. С тех пор её четыре раза отправляли в тюрьму, а мужа приговорили к восьмилетнему заключению. Всего через 13 дней после освобождения он скончался в больнице.

[Синди Сюй, дочь погибшего в результате репрессий:

«Я видела своего папу только два раза». [Чи Лихуа, участница акции]:

«Она говорит, что верит, что репрессии закончатся. И это потому, что добро всегда побеждает зло».

Положить конец репрессиям – важная задача для этой семьи и ещё десятков миллионов приверженцев Фалуньгун по всему миру.

Некоторые американские должностные лица поддержали их призыв к действию.

[Курт Вертмюллер, аналитик Комиссии США по религиозной свободе]:

«Мы призываем разоблачить преступления компартии Китая и наложить точечные санкции на китайских чиновников и организации, ответственные за нарушения свободы веры».

Масштабный парад привлёк внимание прохожих.

[жительница Калифорнии]:

«Я хочу, чтобы в Китае прекратили нарушать права человека. В этом я их поддерживаю. Ощущаю своего рода солидарность». [жительница Джорджии]:

«Нужно, чтобы больше людей узнало о том, что происходит, и нам в Америке нужно постараться им помочь».

Приверженцы Фалуньгун проводят подобные шествия каждый год на протяжении 20 лет.

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