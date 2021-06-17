Маска Тутанхамона и бюст Нефертити: в Египте делают точные копии древних артефактов

Бюсты фараонов, статуэтки божеств и погребальный инвентарь – все эти высококачественные копии египетских артефактов делают на..

Бюсты фараонов, статуэтки божеств и погребальный инвентарь – все эти высококачественные копии египетских артефактов делают на фабрике «Коноуз» в Эль-Убуре в 35 километрах к северо-востоку от Каира.

Скульпторы, художники, реставраторы и другие мастера создают изделия из камня, дерева, керамики, золота и серебра. Они уже изготовили более 6400 копий.

[Салах Хассан, сотрудник фабрики]:

«На туристическом рынке Хан аль-Халили в Каире продают сувениры, но это просто недорогие имитации. Они не выглядят абсолютно так же, как экспонат в музее. В них много неточностей».

Фабрика занимает 10 тысяч квадратных метров. Здесь есть множество цехов, в каждом выполняют определённую работу. Всего на предприятии трудится 150 специалистов. В свои творения они вкладывают и мастерство, и душу, словно создавая произведения искусства.

В числе изделий – статуэтки из гробницы Тутанхамона, маска знаменитого фараона, его трон и бюст Нефертити. Многие копии выставят на продажу в Национальном музее египетской цивилизации. Среди самых дорогих изделий – маска Тутанхамона. Она стоит почти 13 тысяч долларов США.

[Хани Ахмед, сотрудник фабрики]:

«Они сделаны из материалов высокого качества. Мастера используют самые лучшие материалы, очень похожие на те, из которых делали оригинальные артефакты».

На каждой реплике стоит печать Высшего совета по делам древностей Египта. Также к изделиям прилагается сертификат, который подтверждает, что это точная копия артефакта. Кроме того, на репликах есть QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно узнать информацию об оригинальном экспонате.

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