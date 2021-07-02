Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне

Принцы Уильям и Гарри вместе открыли статую принцессы Дианы. Событие приурочено ко дню рождения их матери. 1 июня ей исполнилось бы 60 лет.

Диана трагически погибла в ночь на 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

Монумент установлен в так называемом потайном саду Кенсингтонского дворца, в резиденции, где после развода Диана жила с сыновьями. Ныне это дом принца Уильяма и его супруги Кейт.

Потайной сад был любимым местом Дианы. Здесь к открытию монумента провели масштабную ренновацию и высадили сотни любимых цветов леди Ди: розы, тюльпаны, незабудки, георгины и лаванду.

Рядом с бронзовой Дианой можно увидеть детей. И это не случайно. Принцесса курировала многие благотворительные проекты, которые помогали больным и нуждающимся детям из стран третьего мира: от Анголы до Боснии.

[Пенни Джунор, королевский биограф]:

«Диана была сказочной принцессой. Когда она вышла замуж за Чарльза, вся страна поверила в сказку. Это была красивая молодая девушка, вышедшая замуж за принца. При этом она была очень человечной. Члены королевской семьи никогда не позволяли себе такого. Она совсем иначе подходила к своим королевским обязанностям. Садилась на больничную койку и брала людей за руку, в то время как традиционный протокол посещения больницы – это руки в перчатках, разговоры стоя. Она привнесла очень индивидуальный подход, Люди полюбили её за это».

Из-за коронавирусных ограничений церемония открытия монумента прошла скромно. Помимо принцев Уильяма и Гарри в ней приняли участие сёстры и брат принцессы Дианы, а также ландшафтный дизайнер сада и автор скульптуры Ян Рэнк-Бродли. Именно он создал профиль королевы Елизаветы II, ныне украшающий британские монеты.

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