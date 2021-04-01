Понаблюдать за птицами в Центральном парке: жители Нью-Йорка запасаются биноклями

Наблюдение за птицами – не новый, но всё более популярный вид досуга в Нью-Йорке. В Центральном..

Наблюдение за птицами – не новый, но всё более популярный вид досуга в Нью-Йорке. В Центральном парке люди наслаждаются общением с природой.

Среди них любитель птиц и натуралист Габриэль Уиллоу. Он говорит, что, хотя это уже вторая весна в условиях «локдауна», в прошлом году обстановка была более напряжённой.

[Габриэль Уиллоу, любитель птиц]:

«Мы почти ничего не знали о передаче вируса».

Теперь многие уже сделали прививку, а также знают о правилах безопасного поведения в общественных местах.

[Габриэль Уиллоу, любитель птиц]:

«Этой весной людей, наблюдающих за птицами, будет всё больше. Все уже хотят на природу».

Мужчина также отмечает, что специальное приложение на смартфоне делает наблюдение ещё более увлекательным.

[Габриэль Уиллоу, любитель птиц]:

«Есть приложение и веб-сайт под названием e-Bird, которое разработали Корнелльская лаборатория орнитологии и Национальное Одюбоновское общество. Это база данных; каждый может стать учёным-любителем и добавить в неё результаты своих наблюдений».

Участники наблюдений отмечают, что такие прогулки позволяют отвлечься от проблем, связанных с пандемией.

[Джоди Прусан, любительница птиц]:

«Я не подхожу к кому-то близко, но всё равно вижу людей и не чувствую изолированности. Мы соблюдаем дистанцию, но всё равно устанавливаем связь на человеческом уровне».

Ещё один любитель птиц Дэвид Баррет отмечает, что для этого досуга дорогое оборудование не требуется.

[Дэвид Баррет, любитель птиц]:

«Много денег на наблюдения тратить не нужно. Но одна вещь вам точно пригодится – это бинокль. Но покупать дорогой не нужно».

Баррет также рекомендует приобрести адаптер для смартфона, чтобы всё, что видно в бинокле, отражалось на экране.

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