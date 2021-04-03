В Приморском крае выпустили на волю редких японских журавлей

Годовалый японский журавль Жура проводит последние часы в Центре реабилитации тигров и других редких животных в..

Годовалый японский журавль Жура проводит последние часы в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморском крае. На него наденут GPS-трекер и вскоре выпустят в дикую природу. Вместе с ним улетит и двухлетний Квотер.

Журу спасли летом прошлого года в Еврейской автономной области. Тогда он был неоперившемся птенцом.

Квотер родился в Муравьёвском природном парке Амурской области. Впервые в дикую природу его выпустили в прошлом мае. Осенью по неизвестной причине журавль сбился с миграционного пути и не улетел на зимовку. Птицу нашли сотрудники центра «Тигр».

Журавлей поместили в один вольер в надежде, что более опытный Квотер будет воспитывать Журу.

[Алексей Юстус, сотрудник центра «Тигр»]:

«Да, я думаю, что он много чему обучил. Может быть, они на своём языке какие-то повадки передают. И журавлю Журе очень сильно поможет при выпуске то, что они будут вдвоём, что он (Квотер) обучит правильному поведению, потому что журавль Жура молодой и не пребывавший в естественной среде, и он бы не справился».

Сотрудники центра тоже обучали юного Журу.

[Виктор Кузьменко, председатель правления центра «Тигр»]:

«Нашей задачей было выполнить роль родителей – научить его, сымитировать условия, приближённые к природным. Ему ловили рыбу, чтобы научить его самостоятельно выживать в природе».

Птиц выпускают в охраняемой зоне Ханкайского заповедника. Здесь проходят миграционные пути японских журавлей.

[Анна Сердюк, сотрудница амурского филиала WWF]:

«В момент пика миграции очень важно выпустить журавлей в том месте, где проходит пролёт, и чаще всего – в гнездовом ареале, чтобы они там смогли соединиться с другими журавлями, адаптироваться к ним, влиться в эти небольшие группы, потому что эти неполовозрелые птицы создают небольшие группы, пока не создали пары, и дальше вместе перемещаются, вместе живут, кормятся вместе. От этого сильно зависит их выживание».

Первую неделю специалисты будут наблюдать за журавлями. Буквально через несколько дней станет понятно, насколько хорошо птицы приспосабливаются к жизни в дикой природе.

Японский журавль – малочисленный вид. Он занесён в Международную Красную книгу, а также находится под охраной государства в России.

Короткая ссылка на эту страницу: