Как детёнышей бамбуковых акул выпускали у берегов Таиланда

В Сиамском заливе исследователи погружаются на дно с аквалангами, чтобы выпустить в дикую природу маленьких бамбуковых..

В Сиамском заливе исследователи погружаются на дно с аквалангами, чтобы выпустить в дикую природу маленьких бамбуковых акул.

Это донные рыбы с полосатым телом и длинным хвостом. В последние годы они оказались перед угрозой исчезновения из-за их популярности среди аквариумистов и любителей экзотической еды.

За последние несколько месяцев исследователи выпустили много молодых бамбуковых акул в Персидском заливе. Они надеются исключить этот вид из красного списка Международного союза охраны природы.

[Удом Круениам, работник Департамента рыболовства]:

«Мы ныряем на дно океана, чтобы выпустить акул в безопасном месте. Так у них будет больше шансов выжить, чем у большинства животных, выпущенных на поверхность воды. На поверхности их могут съесть крупные рыбы, или они уплывут из защищённых (зон)».

На прошлой неделе исследователи выпустили 40 бамбуковых акул в возрасте от 2 до 3 месяцев в специально построенном искусственном коралловом рифе на глубине 18 метров.

До этого акул вырастили в инкубаторе.

[Панида Буалангка, сотрудница Департамента рыболовства]:

«Можно сказать, что я помогаю детенышам бамбуковой акулы появиться на свет. Я разрезаю оболочки яиц, чтобы их оттуда вытащить».

Этот вид обитает в Сиамском заливе, а также встречается в Юго-Восточной Азии, Японии и Северной Австралии.

[Чем Шрикум, глава Центра развития рыболовства]:

«Они рождаются из яиц, поэтому у них меньше шансов вылупиться и выжить естественным путем. Их популяция и так уже мала. Кроме того, их непреднамеренно ловят рыбаки, и окружающая среда не способствует их размножению или увеличению популяции. Таким образом, этот вид в дикой природе оказался под угрозой исчезновения».

Бамбуковая акула – одна из самых мелких морских хищниц. Вырастает максимально до метра 20 сантиметров. Для человека угрозы не представляет.

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