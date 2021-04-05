Тайский остров Пхукет отменит карантин для вакцинированных туристов

Популярный тайский остров Пхукет с 1 июля начнёт принимать вакцинированных туристов без карантина. К этому времени..

[Пияпонг Чувонг, вице-губернатор провинции Пхукет]:

«Если у 70-80% жителей острова будет иммунитет, то мы сможем принимать вакцинировавшихся иностранных туристов, не заставляя их сидеть на карантине».

Популярный тайский остров Пхукет с 1 июля начнёт принимать вакцинированных туристов без карантина. К этому времени власти планируют привить от COVID-19 не менее 460 тысяч местных жителей. Для этого закупят почти миллион доз вакцин.

Массовая вакцинация населения Пхукета началась на два месяца раньше, чем в других провинциях. Тем самым правительство Таиланда подчеркнуло значимость туризма для экономики страны.

[жительница Пхукета]:

«Меня беспокоит неэффективность проверок путешественников как в их странах, так и в странах назначения. Приезжие могут принести неприятности жителям острова. Поэтому сначала нам всем надо вакцинироваться».

Для въезда на Пхукет туристы должны будут предъявить документы, подтверждающие вакцинирование. При этом в аэропорту всё равно придётся сдавать тест на «ковид». Кроме того, они должны установить приложение на смартфон, которое позволяет отслеживать перемещение гостей по острову.

До пандемии туристический сектор составлял 12% ВВП Таиланда. В 2019-м страну посетили почти 40 миллионов туристов. Они потратили более 60 миллиардов долларов. В прошлом году приехало менее семи миллионов иностранных путешественников, и они потратили только одиннадцать миллиардов долларов. При этом за последний год потеряли работу почти полтора миллиона жителей Таиланда.

Строгие карантинные меры для иностранцев помогли тайским властям предупредить более масштабное распространение коронавируса, но навредили туристической отрасли. 14-дневный карантин по прибытии оказался слишком большим препятствием для путешественников. Не помогло даже то, что это время предлагали проводить на гольф-курортах.

Власти Пхукета надеются, что в третьем квартале этого года на острове побывают не менее 100 тысяч туристов.

В Таиланде за время эпидемии выявили 29 тысяч случаев COVID-19, скончались 95 человек.

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