На месте крушения поезда на Тайване из тоннеля удалось извлечь искорёженный вагон

На Тайване продолжаются поисковые и восстановительные работы на месте крушения поезда. Спасатели пытаются извлечь из туннеля..

На Тайване продолжаются поисковые и восстановительные работы на месте крушения поезда. Спасатели пытаются извлечь из туннеля искорёженные вагоны и в то же время ищут тела погибших, которые, возможно, ещё остались там. Один из вагонов инженерам удалось достать.

Как сообщается, в инциденте, который произошёл в минувшую пятницу, погибло не менее 51 человека. Самому младшему было 6 лет, самому старшему – 79. Более 188 человек получили телесные повреждения.

В целом в поезде, который следовал из столицы Тайбэя в восточный город Тайдун, ехало более 500 пассажиров. Это было начало длинных выходных в честь Дня поминовения усопших, и многие возвращались домой или ехали отдыхать. В поезде были заняты и стоячие места.

Недалеко от города Хуалянь, выезжая из тоннеля, пассажирский состав врезался в грузовик. Как сообщают, машина оказалась на рельсах, случайно съехав с насыпи, где была строительная площадка.

К Министерству транспорта Тайваня есть ряд вопросов. В том числе – почему на стройплощадке не было даже забора, а также – почему было продано так много билетов на «стоячие» места.

Глава ведомства сказал, что готов понести ответственность, и попытался подать в отставку, но её пока не приняли, поскольку нужно в кратчайшие сроки закончить работы на месте аварии.

Для Тайваня это худшая железнодорожная катастрофа за последние 70 лет.

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