В индийский штат Химачал-Прадеш возвращаются туристы

В штат Химачал-Прадеш на севере Индии возвращаются туристы. Местные власти ослабляют карантинные ограничения, поскольку эпидемия коронавируса идёт на спад. В штате с населением почти в семь миллионов человек осталось менее 2000 заражённых.

Многие путешественники едут в горный город Нарканда. Здесь довольно мягкий климат. Летом температура не превышает 20 градусов, а зимой не опускается ниже минус десяти.

[Абхинав Бхаргав, турист из Раджастхана]:

«В штате Химачал-Прадеш полтора года был локдаун. Никто не выходил из дома. А теперь, спустя полтора года, у нас появилась возможность побывать здесь. Мы приехали в Нарканду. Это место, наполненное счастьем. Здесь прекрасно».

Возвращение туристов даёт надежду поправить дела владельцам отелей и магазинов, а также таксистам. Они говорят, что потери за полтора года накапливались, как снежный ком. Доходов у них почти не было, при этом налоги не отменили и субсидий не выделяли.

[Санджив Тхакур, таксист]:

«Теперь у нас есть надежда (на то, что бизнес возродится). Надежда есть, но надо посмотреть, что будет дальше».

Нарканда находится в 65 километрах от Шимлы. Она окружена Гималаями, поэтому здесь располагается горнолыжный курорт. Зимой он тоже полон отдыхающих.

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