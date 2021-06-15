Ещё шесть регионов Италии отменили комендантский час и ослабили карантин
Ещё шесть регионов Италии перешли в «белую зону» с низким уровнем риска заболеть коронавирусом. Это позволило..
Дата загрузки: 2021-06-15
В «белую зону» переместились регион Лацио, со столицей Римом, Ломбардия, которая включает Милан, а также регионы Эмилия-Романья, Пьемонт, Апулия и Тренто.
В настоящее время 12 из 21 региона Италии фактически свободны от ограничений, а остальная часть страны находится в «жёлтой зоне» с низким уровнем риска.
Ограничения «белой зоны» включают социальное дистанцирование, а также ношение масок, которое по-прежнему является обязательным внутри и снаружи. Также ограничены большие собрания и домашние вечеринки. Вечерний комендантский час, действовавший более семи месяцев, отменён.
В центре Рима у одной из самых популярных туристических достопримечательностей, фонтана Треви, можно увидеть туристов. Однако людей всё ещё намного меньше, чем до пандемии.
Впрочем, итальянцы говорят, что дышать стало свободнее.
[Кристина Сасали, жительница Рима]:
«Это означает, что мы можем начать наслаждаться мелочами, которые жизнь отняла у нас в этот трудный период, который мы пережили. Даже просто сидеть в баре за чашкой кофе – это изменение, которого мы ждали».
[Джиада Гасперини, жительница Италии]:
«У меня наконец-то появилось чувство свободы. Это не только возможность свободно и без забот выпить кофе, но также путешествовать, совершить наконец несколько небольших поездок, которые всегда приносят новые впечатления».
Министерство здравоохранения Италии сообщает, что в воскресенье в стране было зарегистрировано 26 смертей от COVID-19. При этом суточное число заболевших сократилось до 1390.
В целом в стране зарегистрировано более 127 тысяч умерших от коронавируса. Это второй по величине уровень смертности в Европе после Великобритании и восьмой в мире. На сегодняшний день в Италии выявили более четырёх миллионов заболевших.
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