Ещё шесть регионов Италии отменили комендантский час и ослабили карантин

Ещё шесть регионов Италии перешли в «белую зону» с низким уровнем риска заболеть коронавирусом. Это позволило..

Ещё шесть регионов Италии перешли в «белую зону» с низким уровнем риска заболеть коронавирусом. Это позволило ослабить некоторые ограничения, включая отмену вечернего комендантского часа.

В «белую зону» переместились регион Лацио, со столицей Римом, Ломбардия, которая включает Милан, а также регионы Эмилия-Романья, Пьемонт, Апулия и Тренто.

В настоящее время 12 из 21 региона Италии фактически свободны от ограничений, а остальная часть страны находится в «жёлтой зоне» с низким уровнем риска.

Ограничения «белой зоны» включают социальное дистанцирование, а также ношение масок, которое по-прежнему является обязательным внутри и снаружи. Также ограничены большие собрания и домашние вечеринки. Вечерний комендантский час, действовавший более семи месяцев, отменён.

В центре Рима у одной из самых популярных туристических достопримечательностей, фонтана Треви, можно увидеть туристов. Однако людей всё ещё намного меньше, чем до пандемии.

Впрочем, итальянцы говорят, что дышать стало свободнее.

[Кристина Сасали, жительница Рима]:

«Это означает, что мы можем начать наслаждаться мелочами, которые жизнь отняла у нас в этот трудный период, который мы пережили. Даже просто сидеть в баре за чашкой кофе – это изменение, которого мы ждали». [Джиада Гасперини, жительница Италии]:

«У меня наконец-то появилось чувство свободы. Это не только возможность свободно и без забот выпить кофе, но также путешествовать, совершить наконец несколько небольших поездок, которые всегда приносят новые впечатления».

Министерство здравоохранения Италии сообщает, что в воскресенье в стране было зарегистрировано 26 смертей от COVID-19. При этом суточное число заболевших сократилось до 1390.

В целом в стране зарегистрировано более 127 тысяч умерших от коронавируса. Это второй по величине уровень смертности в Европе после Великобритании и восьмой в мире. На сегодняшний день в Италии выявили более четырёх миллионов заболевших.

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