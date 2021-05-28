Израиль открыл границы для вакцинированных иностранных туристов

В Израиль впервые с начала пандемии впустили иностранных туристов. Группу из 12 американских путешественников в аэропорту..

В Израиль впервые с начала пандемии впустили иностранных туристов. Группу из 12 американских путешественников в аэропорту имени Бен-Гуриона встретила министр туризма страны.

[Орит Фаркаш-Хакоэн, министр туризма Израиля]:

«Прошло больше года с тех пор, как в марте 2020 года Израиль закрыл небо для туристов. И сегодня я очень рада приветствовать первую группу вакцинированных путешественников, прибывших в Израиль после эпидемии COVID-19. Израиль свободен от COVID».

Согласно правилам, туристы обязаны привиться от коронавируса. Вакцина должна быть одобрена в Евросоюзе или США. Перед посадкой на самолёт путешественникам надо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии в израильском аэропорту тест делают снова, а также проводят серологический анализ, чтобы определить уровень антител в крови. Результатов анализа нужно ждать в номере гостиницы.

[турист из США]:

«Приятно приехать сюда со студентами (семинарии), чтобы учиться и путешествовать, побывать в замечательных местах. Мы рады, что границы открылись».

В рамках экспериментальной программы до 15 июня в Израиль прибудут 20 групп иностранных путешественников. При этом группы будут немногочисленными – до 30 человек. Если всё пойдёт хорошо, то в июле впустят ещё больше туристических групп, а также разрешат прилетать путешественникам самостоятельно.

По словам министра туризма, в Израиле уже всё открыто: рестораны, отели и курорты. Также можно свободно посещать достопримечательности.

Ранее пресс-служба Минтуризма сообщала, что с 1 июня отменят основные карантинные ограничения. Люди смогут собираться группами и на воздухе, и в помещениях. Им также не придётся предъявлять справки о вакцинации. Но ношение масок в общественных местах на некоторое время сохранится.

В Израиле успешно идёт процесс вакцинации. От коронавируса уже привилось 75% взрослого населения. Новых случаев COVID-19 не регистрируют с 28 апреля.

В общей сложности в стране выявили 839 тысяч случаев заражения. Скончались 6400 пациентов.

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