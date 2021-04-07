Италия пустит болельщиков на матчи Евро-2020 в Риме

Олимпийский стадион в Риме откроют для болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу-2020. Такое решение приняло..

Олимпийский стадион в Риме откроют для болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу-2020. Такое решение приняло правительство Италии.

На «Стадио Олимпико» пройдёт матч открытия между Италией и Турцией. Также итальянская столица примет два матча группового этапа и четвертьфинальную игру.

Турнир Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Такое в истории чемпионата произошло впервые.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 12 городах одиннадцати стран. В числе принимающих городов – Лондон, Амстердам, Дублин, Копенгаген, Бухарест, Санкт-Петербург и другие. Турнир продлится с 11 июня по 11 июля.

Уже известно, что Санкт-Петербург, Бухарест и Баку также допустят болельщиков на стадионы. Остальные города должны сообщить УЕФА о своих планах до 20 апреля.

Обычно Чемпионат Европы по футболу проводят на территории одной или двух соседних стран. В новом формате он пройдёт впервые. Его выбрали по случаю 60-летия со дня проведения первого Чемпионата Европы.

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