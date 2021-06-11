Печальный рубеж: Вашингтонский собор прозвонил в колокола в память о жертвах коронавируса

В дождливый вечер 10 июня звонят колокола Вашингтонского кафедрального собора. В них бьют в память о..

В дождливый вечер 10 июня звонят колокола Вашингтонского кафедрального собора. В них бьют в память о жертвах коронавируса. По одному удару в колокол – за каждую тысячу умерших. Всего – 600 ударов. За 15 месяцев пандемии официальное число умерших от COVID-19 в США миновало рубеж в 600 тысяч.

В предыдущий раз Собор звонил в память о жертвах коронавируса почти полгода назад – 15 декабря. Тогда умерших в США было 300 тысяч.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по общему числу заражённых за всё время пандемии – это более 34 миллионов человек.

Пик смертей был зафиксирован в середине января этого года – 4,5 тысячи умерших за сутки. Сейчас это число снизилось до чуть более 400.

В США активно идёт вакцинация населения, что помогло снизить среднесуточные показатели заражений и смертей. Как сообщают в Центре по контролю и профилактике заболеваний, по меньшей мере, одну дозу вакцины получили более половины американцев – 52%. Полностью вакцинированы 42,5% жителей страны.

В целом коронавирус в мире выявили у 175 миллионов 625 тысяч человек.

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