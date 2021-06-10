Не хватает коек: на Гаити новая вспышка коронавируса

Почти год Республика Гаити избегала серьёзных вспышек COVID-19, но теперь темп распространения эпидемии ускоряется. В день..

Почти год Республика Гаити избегала серьёзных вспышек COVID-19, но теперь темп распространения эпидемии ускоряется. В день регистрируют около 200 новых случаев заражения. Пик пришёлся на 1 июня, когда коронавирус выявили почти у 500 человек.

При этом заражённых может быть намного больше. В стране нет масштабного тестирования, поэтому статистика не отражает реальной ситуации. Чиновники системы здравоохранения предупреждают, что она может оказаться катастрофической.

Больницы уже переполнены.

[Рональд Ларош, врач]:

«Пациентов принимают все государственные и частные больницы. Коек больше нет. Необходимо создавать места, где можно помочь пациентам с затруднённым дыханием. Нужно предотвратить катастрофу».

Президент Гаити вводит строгие карантинные ограничения.

[Жовенель Моиз, президент Гаити]:

«Мы принимаем меры, чтобы запретить церемонии, развлекательные мероприятия, выпускные в школах. Всё это нельзя проводить. Эти меры правительства нужны для защиты учащихся и преподавателей в такое трудное время, когда от коронавируса умирают люди».

Гаити – одна из немногих стран, где ещё не сделано ни одной прививки от COVID-19. При этом гаитяне в основном не считают коронавирус чем-то опасным, а некоторые даже сомневаются в его существовании. Люди не соблюдают соцдистанцию, пренебрегают масками и дезинфекцией.

[жительница Гаити]:

«Мы стараемся следовать правилам, чтобы защититься, но на Гаити это нелегко. Люди ездят в грузовиках, находясь очень близко друг к другу. Я надеваю маску, но другие нет. Мы стараемся соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, использовать дезинфицирующее средство. Но всё же чувствуем себя незащищёнными».

На следующей неделе в рамках инициативы COVAX Гаити получит первую партию вакцин от коронавируса в количестве 130 тысяч доз.

В стране с населением в одиннадцать миллионов человек официально зарегистрировано 16 тысяч случаев заражения и более 330 смертей от COVID.

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