При пожаре в школе в Нигере погибло более 20 детей
Более 20 маленьких детей погибли в результате пожара, который охватил школу в столице Нигера – городе..
Дата загрузки: 2021-04-15
[Ахмуду Махамаду, премьер-министр Нигера]:
«Приношу соболезнования семьям. Мы разделяем их боль, потому что дети – достояние нации».
Как сообщается, возгорание началось в одном из кабинетов и потом охватило другие помещения, построенные из соломы. Дети оказались в ловушке.
Причины пожара пока неясны, ведётся следствие. Не исключают версию поджога.
На место прибыл премьер-министр Нигера.
[Ахмуду Махамаду, премьер-министр Нигера]:
«Если этот пожар был преступлением, то, будьте уверены, что мы найдём злоумышленников и сделаем всё, чтобы они получили максимальный тюремный срок. Неприемлемо в канун Рамадана потерять столько маленьких детей, это очень печально».
По данным нигерского профсоюза учителей, в этой школе училось 800 детей, в том числе детсадовского возраста.
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