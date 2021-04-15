При пожаре в школе в Нигере погибло более 20 детей

Более 20 маленьких детей погибли в результате пожара, который охватил школу в столице Нигера – городе..

[Ахмуду Махамаду, премьер-министр Нигера]:

«Приношу соболезнования семьям. Мы разделяем их боль, потому что дети – достояние нации».

Более 20 маленьких детей погибли в результате пожара, который охватил школу в столице Нигера – городе Ниамей. Школа находится в бедном районе, и при ней есть детский сад. Именно там и случился пожар.

Как сообщается, возгорание началось в одном из кабинетов и потом охватило другие помещения, построенные из соломы. Дети оказались в ловушке.

Причины пожара пока неясны, ведётся следствие. Не исключают версию поджога.

На место прибыл премьер-министр Нигера.

[Ахмуду Махамаду, премьер-министр Нигера]:

«Если этот пожар был преступлением, то, будьте уверены, что мы найдём злоумышленников и сделаем всё, чтобы они получили максимальный тюремный срок. Неприемлемо в канун Рамадана потерять столько маленьких детей, это очень печально».

По данным нигерского профсоюза учителей, в этой школе училось 800 детей, в том числе детсадовского возраста.

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