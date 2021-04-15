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Как индианки добывают соль древним методом выпаривания

Как индианки добывают соль древним методом выпаривания

Индийская деревня Нингел осталась единственной в штате Манипур, где хранят традицию древнего метода добычи соли. Но..

Дата загрузки: 2021-04-15

Индийская деревня Нингел осталась единственной в штате Манипур, где хранят традицию древнего метода добычи соли.
Но и там она может скоро исчезнуть, поскольку ремесло приносит слишком мало денег.
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