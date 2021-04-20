Рабочие-мигранты пытаются уехать из Нью-Дели из-за локдауна

Тысячи рабочих-мигрантов оккупировали железнодорожные и автовокзалы Нью-Дели в надежде уехать домой. Многие тут же спят. В..

Тысячи рабочих-мигрантов оккупировали железнодорожные и автовокзалы Нью-Дели в надежде уехать домой. Многие тут же спят.

В столице и некоторых других крупных городах Индии из-за пандемии коронавируса ввели недельный локдаун. Люди боятся, что его могут продлить, и тогда они окажутся в таком же бедственном положении, как в прошлом году.

[Мукеш, рабочий-мигрант]:

«Локдаун ввели на шесть дней и могут продлить. Раньше у нас уже были сложные времена, когда люди шли домой пешком. В этот раз многие тоже идут пешком, потому что автобусы либо битком, либо не ходят вообще. Это большая проблема, потому что нам негде заработать, не хватает даже на еду. Домовладелец требует полной платы. Ему не важно, что ввели локдаун и у нас не стало работы».

В прошлом году в Индии на несколько месяцев вводили строгий локдаун и ограничивали передвижение. Тогда около 100 миллионов рабочих-мигрантов были вынуждены добираться домой в другие провинции пешком, на велосипедах или попутках. Для некоторых путешествие оказалось смертельным.

[Самир Кхан, рабочий-мигрант]:

«Министр Арвинд Кеджривал сказал, что уезжать из Дели не нужно. Спросите у него, куда податься посуточным рабочим, как мы? Что нам делать? Мы работаем и на эти же деньги сразу едим. Если мы не заработаем днём, то вечером нам нечего будет есть. Куда нам податься, если не домой?»

За последние сутки в Нью-Дели от коронавируса скончалось ещё 240 человек, это очередной антирекорд. Выявлено 23 тысячи новых случаев заражения. За последние пять дней столица зафиксировала более 800 смертей от COVID-19, больницы переполнены. Поэтому власти и были вынуждены ввести локдаун.

Полиция пытается контролировать ситуацию в мегаполисе и отслеживать тех, кто выходит из дома без веских причин. Однако многие нарушают правила.

Локдаун уже несколько дней действует и в коммерческом сердце и крупнейшем городе Индии – Мумбаи.

Около недели в стране ежедневно выявляют более 200 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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