На Мальту и итальянскую Лампедузу не иссякает поток мигрантов

В Италию и на Мальту не иссякает поток мигрантов из Африки, который активизировался в последнее время...

В Италию и на Мальту не иссякает поток мигрантов из Африки, который активизировался в последнее время. Во вторник прибыла новая партия.17 искателей убежища привезли на сицилийский остров Лампедузу после того, как итальянские моряки спасли их в море.

За прошлые выходные сюда прибыло более 2000 мигрантов. Местный центр для их содержания теперь переполнен вдвое.

Местные жители недовольны. Этот мужчина кричит на журналистов, которые приехали снимать мигрантов.

[житель Лампедузы]:

«На Лампедузе нет здравоохранения, нет школ, нет дорог, а власти думают только о ситуации с мигрантами и продолжают спекулировать на ней. Но в первую очередь позор вам за то, что вы всем говорите, что на Лампедузе нам живётся хорошо».

На Мальту тем временем прибыло ещё 70 мигрантов, все – мужчины. Их спасло патрульное судно мальтийских вооружённых сил. Людей привезли в порт столицы Валетты.

Большинство африканских мигрантов, которые пытаются добраться в Европу, отправляются из Ливии.

На берега Италии с начала этого года уже выгрузилось 13 тысяч искателей убежища – в три с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Миграционный кризис расколол европейские правительства. Антииммиграционные партии набирают силу. В Италии в правительство национального единства Марио Драги входит правая «Лига Севера». Она оказывает давление на премьер-министра с требованием принять меры.

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