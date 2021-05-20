Сотни мигрантов столкнулись с полицией Марокко на границе с испанской Сеутой

Тысячи африканцев собрались в марокканском городе Фнидк, который находится на испано-марокканской границе рядом с Сеутой. С..

Тысячи африканцев собрались в марокканском городе Фнидк, который находится на испано-марокканской границе рядом с Сеутой. С наступлением темноты сотни человек вступили в стычки с местной полицией, надеясь прорваться на территорию Испании.

Нарушители порядка бросали в правоохранителей камни, поджигали транспорт и мусорные контейнеры. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

[Мохамад, мигрант из Сенегала]:

«У меня болит всё тело, даже не могу ходить. Я шёл сюда три дня. Сегодня уже третий день, но это уже ничего не значит. Люди схватили меня и избили. Теперь у меня всё болит».

Рекордно большой наплыв африканских мигрантов в Сеуту начался 17 мая. За два дня в испанский полуанклав на северном побережье Африки вторглись 8000 нелегальных беженцев. Некоторые штурмовали высокий забор, а некоторые пытались обойти его во время отлива. Многие добирались по морю на резиновых лодках либо вплавь на надувных и спасательных кругах.

При этом, как заявили испанские СМИ, марокканские пограничники стояли в стороне и не задерживали мигрантов. По мнению журналистов, власти Марокко ослабили пограничный контроль в ответ на то, что Испания разрешила въезд на свою территорию Брагиму Гали – лидеру сепаратисткой организации «Фронт Полисарио». Эта организация борется за контроль над Западной Сахарой и воюет с армиями Марокко и Мавритании.

Однако испанские власти уже выдворили обратно две трети мигрантов, нелегально проникших в Сеуту. Среди них были и несовершеннолетние, прибывшие без сопровождения взрослых. После этого Рабат снова ужесточил контроль на границе. Впрочем, большинство мигрантов грозились снова прорваться на испанскую территорию.

В Сеуте пока остаются полторы тысячи детей и подростков, которые нелегально пересекли границу. Сотрудники Красного Креста раздают им еду и воду. Также их тестируют на COVID-19.

Испанский полуанклав периодически притягивал мигрантов, которые ищут быстрый путь в Европу. Но в последние годы власти Марокко успешно сдерживали нелегальных беженцев на границе.

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