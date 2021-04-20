800-летие Александра Невского отмечают в Петербурге

В Александро-Невской лавре в Петербурге начались юбилейные мероприятия к 800-летию со дня рождения Великого князя-защитника древней..

В Александро-Невской лавре в Петербурге начались юбилейные мероприятия к 800-летию со дня рождения Великого князя-защитника древней Руси Александра Невского. Первооткрывателями торжеств стали участники пленэра-проекта «Русская Атлантида» – художники из разных стран и регионов России. В своих работах они хотят изобразить места, которые связаны с подвигами князя.

Подвиги Александра Невского описаны в летописях. Прижизненные рисунки с его изображением не дошли до наших дней. Это воин, который не проиграл ни одной битвы. Он одновременно отражал натиск крестоносцев с Запада и оказывал сопротивление монгольскому хану Батыю.

[Ирина Кочергина, художник из Комсомольска-на-Амуре]:

«Правдивый, честный настолько любил свою Россию и хотел, чтобы было процветание, и очень много сделал для этого. Это, наверное, такой богатырь с красивым лицом». [Мария Смахтина, художник из Москвы]:

«Это наш великий полководец нашей древней Руси. А это лавра Александро-Невская и, конечно, связь есть: солнце, красота, небо, ничего не меняется. Это вечно!»

Строительство Александро-Невской лавры началось в 1713 году на месте, определённом самим Петром I, где Чёрная речка впадает в Неву. Здесь, как ранее считалось, произошла в 1240 году победоносная Невская битва князя Александра со шведами.

[Сергей Серёгин, художник из Санкт-Петербурга]:

«Мы знаем, что в Невской битве он вызвал ярла Биргера на поединок честный рыцарский. В те времена это было знаково. Шведы дрогнули. Не только шведы, коалиция дрогнула, и первая экспансия сорвалась».

В 1724 году сюда, в монастырь, по приказу Петра I были перевезены из Владимира мощи благоверного князя. С тех пор Александра Невского стали считать покровителем Санкт-Петербурга.

[Елена Черткова, художник из Перми]:

«Самый такой светлый героический образ, самый русский, русский. Это было бы такое счастье увидеть его. Представить, как он распростёрся и защищает город».

За 10 дней пленэра художники напишут более 50 работ. Картины маслом, в акварельной и темперной технике будут представлены 24 апреля в выставочном центре «Святодуховский». Более 150 тематических мероприятий – концерты, конференции, кинофестивали и другие – будут проходить до конца года.

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