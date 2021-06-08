Неиссякаемые родники и уникальный водовод почти 300 лет питают фонтаны Петергофа

Почти 300 лет продолжают удивлять своим великолепием фонтаны дворцово-паркового ансамбля Петергоф. Идея создать парадную императорскую резиденцию, которая могла бы поспорить красотой с Версалем, родилась у Петра Первого в 1715 году.

Русский император сам нашёл артезианские родники, вода из которых бьёт круглый год. По его указанию подготовили большие водохранилища, сделали шлюзы и установили дополнительные задвижки для перенаправления воды. Благодаря этому для работы фонтанов не нужны насосы. В общей сложности петергофский водовод строили с XVIII по первую половину XIX века.

[Александр Корсаков, сотрудник музея-заповедника «Петергоф»]:

«Система крайне проста в своей идее, то есть она работает на естественном перепаде высот, но также она очень надёжна. То есть всё можно отремонтировать, всё легко обслуживаемо».

За запуск фонтанов отвечают десять человек.

[Александр Корсаков, сотрудник музея-заповедника «Петергоф»]:

«У нас нет электрических механизмов, насосов, которые за нас сделали бы эту работу. Это всё открывается вручную, причём на центральную часть на включение нужно три человека, плюс мы ещё видим террасы, чаши, колоннады. На включение западной и восточной части нужно ещё четыре человека».

Вода поступает к фонтанам по лабиринту подземных труб.

[Александр Корсаков, сотрудник музея-заповедника «Петергоф»]:

«На западном наблюдательном мостике видно всё пересечение труб, которые питают западную и центральную часть. Самая большая труба ведёт воду на фонтан «Самсон» – самый мощный, самый высокий фонтан Петергофа».

У этой трубы самое большое сечение, поскольку фонтан «Самсон» расходует более 70 литров воды в секунду, и его надо питать без перебоев.

Самый грандиозный фонтан Петергофа – «Большой каскад». Композиция состоит из 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора. Из фонтана бьёт более 130 струй воды.

Длина всех каналов, подающих воду к фонтанам, – 40 километров. 18 прудов-водохранилищ занимают площадь в 100 гектаров и вмещают в себя более одного миллиона 300 тысяч кубометров воды.

Во время Второй мировой войны парки и фонтаны Петергофа серьёзно пострадали. Реставрационные работы начались в 44-м и продолжаются до сих пор.

Короткая ссылка на эту страницу: