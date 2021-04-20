Дрон «Изобретательность» совершил на Марсе исторический полёт

Аплодисменты и крики радости в НАСА. Здесь празднуют историческое событие: беспилотный дрон совершил полёт на Марсе...

Аплодисменты и крики радости в НАСА. Здесь празднуют историческое событие: беспилотный дрон совершил полёт на Марсе. Впервые люди управляли летательным аппаратом на чужой планете.

Полёт удалось запечатлеть на снимке.

Инженер проекта Тарин Бейли вела прямую трансляцию события из центральной Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

[Тарин Бейли, инженер проекта]:

«Изображение, которое мы видим на экране, было сделано нашей навигационной камерой на борту (дрона). На нём дрон летит над поверхностью Марса. Удивительно! Это тень. Навигационная камера направлена вниз, поэтому сейчас мы видим тень».

Робот-вертолёт называется «Изобретательность». Его полёт длился недолго. Он был тестовым. Марсоход «Настойчивость» стоял примерно в 60 метрах. Его камера частично сняла полёт на видео.

Дрон поднялся на три метра, продержался в воздухе 39 секунд и сел обратно. На первый взгляд недолго. Но стоит вспомнить первый полёт братьев Райт в 1903 году. Он длился всего 12 секунд.

На самом деле, инженеры НАСА прикрепили крошечный фрагмент ткани, которая покрывала крыло самолёта братьев Райт, к нижней части «Изобретательности» перед его запуском на Марс. Так кусочек истории снова вошёл в историю.

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