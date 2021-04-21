За тюленями наблюдают с помощью нового приложения
В Великобритании разработали приложение, которое поможет учёным собрать больше информации о тюленях. Любой житель страны может..
Дата загрузки: 2021-04-21
В Великобритании разработали приложение, которое поможет учёным собрать больше информации о тюленях. Любой житель страны может установить программу и загружать в неё сведения о местоположении, поведении и состоянии здоровья морских животных.
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