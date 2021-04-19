В Европе и США осудили нападение на печатный цех Epoch Times в Гонконге

Британские и американские политики осудили недавнее нападение на печатный цех гонконгского отделения газеты Epoch Times. Так, Госдепартамент США в электронном письме изданию написал, что целью атаки было заглушить голоса независимых СМИ региона, и что он будет и дальше поддерживать местных журналистов. А член верхней палаты британского парламента Филип Хант из Лейбористской партии написал, что Epoch Times – это бесстрашное СМИ, которое защищает права человека.

Нападение произошло 12 апреля. Несколько человек, вооружённых кувалдами и ножом, ворвались в типографию, начали крушить оборудование и запугивать сотрудников. Уходя, они забрали компьютер и засыпали печатные станки строительным мусором.

[Го Цзюнь, директор гонконгского отделения Epoch Times]:

«Китайская коммунистическая партия использовала все методы, чтобы подавить голос Epoch Times в Гонконге, пытаясь помешать жителям Гонконга узнать новости из независимого источника. Epoch Times – один из немногих оставшихся голосов в медиапространстве Гонконга, который не склонился перед КПК».

Издание Epoch Times с главным офисом в Нью-Йорке было основано китайскими диссидентами в 2000 году. В Гонконге газету начали печатать в 2001-ом. Но публиковать контент с критикой в адрес китайского коммунистического режима оказалось непросто. За последние несколько лет это уже пятое нападение на гонконгский печатный цех.

К примеру, в 2019 году его подожгли. И ни в одном случае гонконгская полиция так и не нашла злоумышленников и никому не предъявила обвинений.

Глава азиатского бюро «Репортёров без границ» сказал, что бездействие гонконгских властей, на самом деле, стимулирует подобные преступления в отношении журналистов.

Осудили нападения и две гонконгских Ассоциации журналистов и новостных изданий. Они написали открытые заявления. А известный комментатор Ван Аньжань отметил, что нападение было явно заказное.

В прошлом Гонконг был известен как международный центр журналистики. Многие известные СМИ открыли там свои штаб-квартиры. Когда в 1997 году Великобритания передала Гонконг под управление КНР, Пекин обещал сохранить свободу СМИ. Но с тех пор он постоянно усиливал своё влияние в регионе.

В прошлом году гонконгские власти арестовали медиа-магната Джимми Лая. Он владеет продемократической газетой Apple Daily. Его обвиняют в так называемом сговоре с иностранными силами.

Гонконг также скатился в международном рейтинге свободы прессы с 18 места в 2002 году на 80-е в 2020-м. При этом материковый Китай занимает 177 место из 180-ти.

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