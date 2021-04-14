Какие проблемы до сих пор не решили перед Олимпиадой в Токио

Отсчёт времени до Олимпиады в Токио уже начался. В среду до игр оставалось ровно 100 дней...

Отсчёт времени до Олимпиады в Токио уже начался. В среду до игр оставалось ровно 100 дней. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада запланирована на период с 24 августа по 5 сентября.

Отсрочка в один год уже принесла много проблем. Также остаётся несколько нерешённых вопросов, которые касаются числа зрителей и так называемого журнала Игр.

В Олимпиаде будет участвовать около 11 тысяч атлетов. Они будут сражаться за медали в 33 видах спорта. На Паралимпиаду приедет более 4000 спортсменов, и будут соревноваться в 22 видах спорта.

Однако пожилое население Японии только начинает прививаться от COVID-19. Это означает, что нужно будет разработать ряд ограничений.

Кроме того, уже было решено, что Игры пройдут без иностранных зрителей.

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Токио-2020]:

«Я сама как атлет участвовала в нескольких Олимпиадах. Тот факт, что зарубежные зрители не смогут посетить Игры, очень расстраивает».

Организаторы планируют решить в этом месяце, какое максимальное число болельщиков будут пускать на трибуны. До недавнего времени японские спортивные арены заполняли наполовину.

Ещё один вопрос: должны ли атлеты быть вакцинированы? В целом такого требования пока не выдвигали, но Международный Олимпийский комитет призывает их сделать прививки сразу после того, как вакцины станут доступны широкой общественности в их странах.

Зрители также должны будут следовать всем правилам предосторожности, перечисленным в так называемом журнале Игр. Что это такое? Его представили в феврале. Это свод правил для всех болельщиков. Он включает обязательное ношение масок и соблюдение двухметровой дистанции от атлетов. Кроме того, болея за игроков, можно будет только хлопать. Кричать и петь не разрешили.

Самим атлетам каждые четыре дня будут делать тест на COVID-19.

[Джон Коутс, представитель МОК]:

«Я без сомнения могу сказать, что Игры состоятся, и они будут самыми безопасными».

В Японии скоро проведут тестовые соревнования, чтобы проверить, рабочая ли схема. В начале мая состоятся спортивные мероприятия, на которые приедут иностранные спортсмены.

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