В Москве представили форму российских спортсменов для Игр в Токио
В Москве представили спортивную форму для Олимпиады в Токио. В экипировке использованы цвета российского флага и..
Дата загрузки: 2021-04-15
[Анастасия Задорина, дизайнер]:
«Для меня действительно большая честь одевать нашу команду России, быть её представителем. Я желаю нашим спортсменам удачи, победы. И мы за них, конечно же, болеем».
В феврале Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены смогут выступать на Играх в Токио и Пекине под флагом с аббревиатурой Олимпийского комитета России. При этом полное название организации использовать нельзя.
[Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России]:
«Мы обменялись мнениями с коллегами о том, что коллекция, во-первых, не разочаровала ни наших спортсменов, ни наших болельщиков, а более того, она станет нашим счастливым Талисманом на Играх в Токио».
В декабре 2019 года WADA из-за допингового скандала на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Однако позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил этот срок вдвое.
Короткая ссылка на эту страницу: