В Москве представили форму российских спортсменов для Игр в Токио

В Москве представили спортивную форму для Олимпиады в Токио. В экипировке использованы цвета российского флага и..

[Анастасия Задорина, дизайнер]:

«Для меня действительно большая честь одевать нашу команду России, быть её представителем. Я желаю нашим спортсменам удачи, победы. И мы за них, конечно же, болеем».

В Москве представили спортивную форму для Олимпиады в Токио. В экипировке использованы цвета российского флага и логотип Олимпийского комитета России. До декабря 2022 года российские атлеты не смогут напрямую выступать под флагом своей страны.

В феврале Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены смогут выступать на Играх в Токио и Пекине под флагом с аббревиатурой Олимпийского комитета России. При этом полное название организации использовать нельзя.

[Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России]:

«Мы обменялись мнениями с коллегами о том, что коллекция, во-первых, не разочаровала ни наших спортсменов, ни наших болельщиков, а более того, она станет нашим счастливым Талисманом на Играх в Токио».

В декабре 2019 года WADA из-за допингового скандала на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Однако позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил этот срок вдвое.

Короткая ссылка на эту страницу: