В Минске показали коллекцию из 120 кнопочных мобильных телефонов

Аппарат Nokia 7110 в наше время выглядит громоздким и архаичным, но 20 лет назад считался высокотехнологичным...

Аппарат Nokia 7110 в наше время выглядит громоздким и архаичным, но 20 лет назад считался высокотехнологичным. Сейчас он один из экспонатов выставки под названием «Музей мобильного телефона МТС», которую организовали в Минске.

Здесь представлены 120 кнопочных устройств, выпущенных с 1995 по 2011 годы. Коллекция принадлежит сотруднику компании МТС Александру Чеботаренко.

[Александр Чеботаренко, владелец коллекции]:

«У отца был ненужный телефон, лежал без дела. Я его взял, принёс на работу, положил на стол, держал иногда в руках, на подставку поставил. Приходили коллеги: «О, телефон, интересный такой, старый, большой». Примерно лет десять назад это началось. Уже тогда он был очень большим, таким старым, древним».

После этого коллеги стали отдавать Александру старые телефоны. Постепенно набралась целая коллекция.

[Мария Павловская, пресс-секретарь компании МТС]:

«Это история не просто о первых кнопочных телефонах, это история – такая технологичная ностальгия о первом звонке, о первой сим-карте, о первом телефоне».

Среди экспонатов – Panasonic g70 в виде пудреницы, белорусский «Евротеф», коммуникатор BlackBerry и культовый Nokia 3310 – таких телефонов по всему миру продали более 120 миллионов.

[Александр Губкин, посетитель]:

«Меня сюда привела ностальгия по тому времени, так как сейчас для нас эти аппараты смотрятся игрушечными и какими-то недорогими с виду. А я вспоминаю те времена: каждый из этих аппаратов, как только выходил, он стоил довольно дорого».

На выставке также представили две картины из раскрашенных сим-карт. На одной изображена «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, на второй – портрет Мэрилин Монро.

Прототип сотового телефона появился в 1973 году. Первым по нему позвонил сотрудник компании Motorola Мартин Купер. С тех пор «День рождения мобильного телефона» отмечают ежегодно 3 апреля.

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