Музей с живыми совами работает под Санкт-Петербургом

В посёлке Токсово под Петербургом работает музей с выставкой живых сов. Поклонница этих птиц Галия открыла своё заведение четыре года назад. Здесь можно увидеть 17 сов девяти видов. Владелица говорит, что это единственный музей такого рода в России.

[Галия Насибуллина, владелица музея]:

«С ребёнком пошли гулять в парк, и когда люди увидели сову в парке, просто выстроилась очередь. Все люди спрашивали: «Что это за сова, что это за вид, что она ест, а как что?» И так получилось, что мы часа два стояли, людям рассказывали про сов. И потом возникла идея, что это людям так интересно».

Совы живут не в музее, а у своей владелицы. Она привозит их сюда по выходным и два-три раза на буднях. Здесь можно увидеть сплюшку, сипуху, ушастую, белую и болотную сову, филина, домового сыча, а также неясытей – серую и бородатую.

Бородатая неясыть – самая пушистая птица в музее. Пять лет она жила в плохих условиях у частного владельца, а теперь уже год её опекает Галия.

[Галия Насибуллина, владелица музея]:

«Когда совушка сюда попала – Шурочка, – было понятно, что с совой что-то не так. Сова не умела ни ходить, ни летать. То есть она не понимала, как это можно (спрыгнуть) с ветки и куда-то пойти».

Галия также выхаживает раненых птиц и осиротевших птенцов. Вот этих двух нашли в парке в Петергофе. По возможности женщина старается выпускать таких подопечных в дикую природу.

[Владимир Романов, орнитолог]:

«Безусловно такой вид деятельности, такое благородство – это, конечно, хорошо. Потому что таким птицам надо как-то помогать. Но после того как мы им поможем, надо смотреть по состоянию: если их возможно выпустить на волю, их надо выпускать на волю, потому что эти птицы адаптированы к жизни на воле».

Музей сначала был небольшим, потом пришлось расширить пространство. Для гостей проводят экскурсии и мастер-классы. С совами можно фотографироваться, но трогать их нельзя.

[гостья музея]:

«Мне больше всего (понравилось) про физиологию, что два желудочка. И, что Элвис, например, охлаждается, открыв рот. Мне вот это интересно было. И было интересно, как сюда совы попадают, и что вот, если из дикой природы, они выхаживают и отпускают обратно».

Все совы свободно летают по музею. Их также ежедневно выводят на прогулки, но держат на поводке. Питаются птицы куриным мясом и мышами.

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