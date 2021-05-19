В Австралии акула напала на сёрфера: мужчина скончался
В Австралии в результате нападения акулы скончался сёрфер. Инцидент произошёл у популярного пляжа на северном побережье..
Дата загрузки: 2021-05-19
Спасателей вызвали на пляж Танкарри примерно в 300 километрах севернее Сиднея.
[Брайан Уилкокс, директор спасательной организации]:
«Живу здесь 28 лет и никогда раньше не видел подобного нападения акулы. Было несколько случаев, когда тела были сильно повреждены, но думаю, это от ударов о доску. А такого масштаба повреждений не видел никогда, и надеюсь, больше не увижу».
Сёрферу было более 50 лет. Он получил несовместимые с жизнью травмы верхней части правого бедра.
[Брайан Уилкокс, директор спасательной организации]:
«Делать сердечно-лёгочную реанимацию или даже наблюдать за ней – очень противоречивый процесс. Он необходим, и здорово, что многие знают о нём. Но для друзей или прохожих делать её действительно сложно, в том числе морально. Она потом ещё долго стоит у людей перед глазами».
Для Австралии это первое в этом году нападение акулы с летальным исходом. В прошлом году таких случаев было восемь.
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