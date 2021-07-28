Инвалидам помогают стать бизнесменами в Австралии

Когда австралийке Эмили Уэст предложили открыть своё дело в Аделаиде, её родные не верили в успех...

Когда австралийке Эмили Уэст предложили открыть своё дело в Аделаиде, её родные не верили в успех. Эмили – инвалид с умственной отсталостью.

[Джули Уэст, мама бизнесмена-инвалида]:

«Эмили – бизнесмен! Не безумна ли эта идея? Но я подумала и решила: а почему бы и нет?»

Эмили окончила школу, потом долго была волонтёром, но работу найти так и не смогла. Два года назад она узнала о проекте «Общественная жизнь» и попросила о помощи.

[Венди Батлер, консультант проекта «Общественная жизнь»]:

«Мы узнаём об интересах и увлечениях человека. Что касается Эмили, мы поняли, что ей очень нравятся животные, и она любит резать (бумагу)».

Так родилось предприятие под названием ShredEm. У Эмили есть помощник. Вместе они ездят по офисам и предприятиям Аделаиды и собирают бумажные отходы. Дома женщина измельчает их в шредере. Затем отвозит разрезанную бумагу в зоопарки и приюты для животных. Там её используют в качестве подстилки.

[Зои Требек, смотрительница зоопарка]:

«Мы кладём её в клетки с кроликами и в вольеры с более крупными животными, такими как панды. Сурикаты и шимпанзе тоже её любят».

Животные с удовольствием лежат на шуршащей подстилке, но пользу получают не только они.

[Венди Батлер, консультант проекта «Общественная жизнь»]:

«Так инвалиды вносят свой вклад в жизнь сообщества и обретают больше уверенности в себе. Этому также помогает выход в люди, встречи и новые знакомства, как у Эмили в зоопарке». [Джули Уэст, мама бизнесмена-инвалида]:

«Надев кепку и форму с логотипом ShredEm, она отправляется в прекрасное место, где её ценят».

Работа также даёт инвалидам материальную независимость.

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