Как закончилась американская мечта для 85 мигрантов из Гондураса

Для этих граждан Гондураса американская мечта закончилась, не успев начаться. 85 человек недавно депортировали из США...

Для этих граждан Гондураса американская мечта закончилась, не успев начаться. 85 человек недавно депортировали из США. На север они ездили в поисках лучшей жизни. Однако там им сказали, что они не соответствуют условиям для получения статуса беженца. [Дорис Эрнандес, мигрантка]:«Вчера в 17:00 меня без всякой причины депортировали. Мне сказали, что меня депортируют, и всё. Мне внезапно сказали, что через пять минут я должна быть собрана». [Хосе Гонсалес, мигрант]:«Мы ехали с другим человеком, не в караване, а с ещё одним незнакомым человеком. Было трудно. Это очень рискованно».

Представители Управления ООН по делам беженцев, Центра помощи возвращающимся мигрантам и других неправительственных организаций приветствовали депортированных. Людям предоставили деньги, еду и медицинскую помощь. Также им помогают вернуться домой.

[Жеральдина Гарай, менеджер лагеря]:«Как центр помощи мигрантам мы всегда их ждём, всегда с распростёртыми объятиями, чтобы помочь с насущными потребностями, такими как еда, транспорт, телефонный звонок, чтобы они могли общаться со своими семьями».

Это уже второй рейс с депортированными из США, который прибывает в Гондурас в 2021 году.

Страна в ноябре пострадала от двух ураганов, которые обрушились на Центральную Америку. Также там наблюдается исторический экономический спад на фоне пандемии коронавируса. В результате ещё больше людей стараются уехать в надежде найти работу в США.

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