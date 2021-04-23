Как закончилась американская мечта для 85 мигрантов из Гондураса
Для этих граждан Гондураса американская мечта закончилась, не успев начаться. 85 человек недавно депортировали из США...
Дата загрузки: 2021-04-23
«Вчера в 17:00 меня без всякой причины депортировали. Мне сказали, что меня депортируют, и всё. Мне внезапно сказали, что через пять минут я должна быть собрана». [Хосе Гонсалес, мигрант]:
«Мы ехали с другим человеком, не в караване, а с ещё одним незнакомым человеком. Было трудно. Это очень рискованно».
Представители Управления ООН по делам беженцев, Центра помощи возвращающимся мигрантам и других неправительственных организаций приветствовали депортированных. Людям предоставили деньги, еду и медицинскую помощь. Также им помогают вернуться домой.[Жеральдина Гарай, менеджер лагеря]:
«Как центр помощи мигрантам мы всегда их ждём, всегда с распростёртыми объятиями, чтобы помочь с насущными потребностями, такими как еда, транспорт, телефонный звонок, чтобы они могли общаться со своими семьями».
Это уже второй рейс с депортированными из США, который прибывает в Гондурас в 2021 году.
Страна в ноябре пострадала от двух ураганов, которые обрушились на Центральную Америку. Также там наблюдается исторический экономический спад на фоне пандемии коронавируса. В результате ещё больше людей стараются уехать в надежде найти работу в США.
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