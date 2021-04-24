Реку в Сан-Паулу очистили от мусора, и в неё возвращается рыба

В Сан-Паулу спасают реку Пиньейрус. Последние 70 лет её воды постоянно загрязнялись. Власти штата поставили цель..

В Сан-Паулу спасают реку Пиньейрус. Последние 70 лет её воды постоянно загрязнялись. Власти штата поставили цель – очистить реку к концу 2022 года.

[Жуан Дория, губернатор штата Сан-Паулу]:

«Мы уже убрали из реки 30 тысяч тонн мусора. Сейчас 20 лодок ежедневно очищают Пиньейрус».

В очистку реки вложили более миллиарда долларов. Деньги выделило правительство, есть и частные пожертвования. Усилия уже принесли первые плоды: в один из притоков Пиньейруса вернулась рыба, а вдоль берегов поселились утки и цапли.

[Жозе Буэну, эколог]:

«Когда я вижу рыбу в реке Пиньейрус, знаю, что в ней есть жизнь. Поэтому мы защищаем не что-то невидимое или абстрактное. Мы защищаем живые организмы».

По мнению экспертов, реку вполне можно очистить к концу будущего года. Однако насыщение воды кислородом и устранение неприятного запаха займут ещё много лет.

[Жозе Буэну, эколог]:

«Всем нравится, когда делают велосипедные дорожки, разбивают парки, открывают кафе и налаживают культурную жизнь рядом с рекой. Надеюсь люди также будут поддерживать чистоту. Потому что потраченные миллионы ничего не изменят, если не изменится отношение к реке каждого жителя Сан-Паулу».

По оценкам специалистов, возвращение рыбы в приток Пиньейруса принесло пользу 200 тысячам домохозяйств, расположенным вдоль реки.

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