В Австралии подводное плавание помогает аутистам избавиться от замкнутости
Молодой австралиец Митч Ланге страдает от аутизма, но в бассейне он преображается. Забывать о недуге помогает..
Дата загрузки: 2021-06-07
Митчу трудно общаться с людьми с помощью слов. Можно сказать, он познаёт мир наощупь.
[Ким Ланге, мама пациента]:
«У него очень сильна привычка нюхать всё незнакомое, он также стремится всё потрогать».
Митч ходит в бассейн уже полтора года. И всё это время его физическое и психологическое состояние улучшается. Юноша плавает, общается с инструктором и учится играть в мяч.
[Анья Коллинз, специалист по иммерсионной терапии]:
«В саду возле их дома лежит много мячей, потому что родственники пытались играть с Митчем. А он хватал мяч, убегал и никогда не приносил его обратно».
После занятий Митч свободнее общается с людьми, замкнутость уходит.[Кэйд Дэвисон, сотрудник Университета Южной Австралии]:
«Как только наденешь маску и погрузишься в воду, остаётся только невербальный способ общения. Поэтому приходится искать разные возможности для взаимодействия. Под водой все равны».
В сеансах подводной терапии в Аделаиде участвуют более 50 пациентов. Среди них есть люди с инвалидностью, а также те, кто восстанавливается после травм.
Организаторы занятий надеются, что в будущем смогут оказывать такую помощь и в других городах Австралии.
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