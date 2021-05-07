3D-печатные дома помогут решать проблему жилья в Нидерландах

Нидерландцы Элиза и Харри ближайшие полгода проведут в новом доме в Эйндховене. В стране этот город..

Нидерландцы Элиза и Харри ближайшие полгода проведут в новом доме в Эйндховене. В стране этот город считается центром инноваций, и это серое одноэтажное здание тоже необычное. Его напечатали на 3D-принтере. Супруги взяли его в аренду.

[Элиза Лутц, жительница Эйндховена]:

«Он такой оригинальный, и его форма тоже. Когда я увидела его впервые, он напомнил мне о чём-то из молодости, о каком-то большом валуне. И мне это нравится, интересно».

Дом состоит из 24 элементов. Их напечатали из бетона на местном заводе. Весь процесс занял 120 часов. Стены сделаны полыми. После печати пустоты заполняют изоляционными материалами.

Одна из целей проекта – сделать строительство экономичнее.

[Тео Салет, сотрудник Технического университета Эйндховена]:

«Первый способ – это сократить объём бетона, который мы используем. Также надо применять аддитивное производство, 3D-печать. Это позволяет использовать материал только там, где он нужен».

Проект совместно запустили мэрия, Технический университет Эйндховена и местная строительная компания. На первом этапе планируют напечатать пять домов. В этом процессе будут выявлять недочёты и устранять их. Потом на заводе будут делать дома и выше одного этажа.

[Тео Салет, сотрудник Технического университета Эйндховена]:

«Если меня спросят, построим ли мы миллион таких домов, я скажу: нет. Но на вопрос, будем ли мы использовать эту технологию при строительстве других домов в сочетании с деревянными и другими материалами, я отвечу утвердительно».

Жильцы нового дома уже заметили его положительные качества.

[Харри Деккерс, житель Эйндховена]:

«Ощущения хорошие. Внутри не слышно звуков с улицы. И здесь чувствуешь свободу, потому что пространство большое и окна огромные. В то же время есть ощущение безопасности».

Если проект окажется успешным, то он, возможно, поможет решить проблему нехватки жилья в Нидерландах. Население страны – более 17 миллионов человек, и оно постоянно увеличивается.

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