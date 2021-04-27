Кроссовки Канье Уэста ушли с молотка за рекордные $1,8 млн

На аукционе Sotheby's в Гонконге за один миллион 800 тысяч долларов продали знаменитые кроссовки Канье Уэста...

На аукционе Sotheby’s в Гонконге за один миллион 800 тысяч долларов продали знаменитые кроссовки Канье Уэста. Приобрела лот компания Rares, которая скупает и перепродаёт коллекционную обувь.

Эти кроссовки – первые в линейке основанного Уэстом бренда Yeezy. Они были сделаны в одном экземпляре в 2008 году для самого музыканта. Уэст создавал обувь совместно с дизайнерами компании Nike.

Кроссовки Канье Уэста стали первыми, проданными дороже миллиона долларов. Они также установили рекорд, как самые дорогие кроссовки, ушедшие с молотка. Предыдущее достижение принадлежало кроссовкам Nike Air Jordan 1 с автографом Майкла Джордана. Но за них заплатили в три раза меньше, чем за обувь Канье Уэста.

В 2013 году американец перестал сотрудничать с Nike и теперь разрабатывает дизайн обуви и одежды совместно с компанией Adidas.

В последние годы кроссовки стали частыми лотами на крупных аукционах, присоединившись к более традиционным товарам, таким как произведения искусства, ювелирные украшения и вина.

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