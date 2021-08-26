Гигантский узор: как производят уникальные кыргызские ковры

Место фестиваля в кыргызском городе Нарын превратилось в один гигантский узор. Мастера из разных регионов приехали..

Место фестиваля в кыргызском городе Нарын превратилось в один гигантский узор. Мастера из разных регионов приехали сюда, чтобы показать красоту национального ковра, который называют ширдак.

Он состоит из войлочной основы и пришитых к ней искусно вырезанных кусков цветного войлока. Узоры – стилизованные части окружающего мира, включая животных, юрты и заснеженные горы.

Ширдаки у кыргызов всегда были предметом первой необходимости. Их стелют на землю или траву. Традиция их изготовления по-прежнему жива, поскольку они пользуются популярностью у туристов.

[Пьер Журдик, турист из Франции]:

«Я впервые в Кыргызстане. И меня поразили эта прекрасная страна, её гостеприимство и доброта людей. Мне повезло попасть на этот фестиваль в Нарыне. И мне очень нравятся национальные наряды и ковры. Определённо хочу такой купить».

Размеры традиционного ширдака – три на четыре метра. На один уходит шерсть примерно пяти овец. Процесс изготовления долгий и трудоёмкий.

[Гулумкан Жанибекова, участница фестиваля]:

«Это исторический ширдак, ему более 60 лет. Моя свекровь сделала его в 25-30 лет. В то время хорошей овечьей шерсти не было. Она использовала остатки, а также козью шерсть».

В целом на фестивале представлено более 2000 видов ширдаков – от больших до маленьких, а также из разных регионов. Некоторые – площадью более пяти квадратных метров. Также для посетителей проводят мастер-классы.

Фестиваль проводят с 2010 года. Его цель – сохранить культурное наследие и поддержать индустрию производства ковров. Параллельно проходит ещё два мероприятия. Одно посвящено национальному костюму. Другое – прочтению эпоса про кыргызского героя Манаса.

Более того, в этом году праздник ещё более пышный, ведь 31 августа страна отметит 30-ю годовщину независимости.

Короткая ссылка на эту страницу: