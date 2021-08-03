Белорусская спортсменка Тимановская получит убежище в Польше

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская остаётся в посольстве Польши в Токио. Она получила гуманитарную визу и в..

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская остаётся в посольстве Польши в Токио. Она получила гуманитарную визу и в ближайшие дни уедет в эту страну. Там ей пообещали безопасность и возможность продолжить спортивную карьеру. Также известно, что муж спортсменки уже уехал из Беларуси.

Скандал вокруг белорусской легкоатлеткой начинает расследовать Международный олимпийский комитет.

[Марк Адамс, представитель МОК]:«Мы установим все факты, выслушаем всех участников, и это займёт время. Но наша главная забота – это благополучие спортсменки».

На Олимпиаде в Токио Тимановская должна была бежать эстафету на 200 метров. Но спортсменку без её согласия включили в список участниц эстафеты 4 по 400 метров, хотя она специализируется только на коротких дистанциях.

После этого Тимановская публично раскритиковала белорусское спортивное руководство в социальных сетях. В ответ бегунью попытались отправить в Минск. Однако в аэропорту она попросила защиты у японской полиции, а также обратилась за помощью к сотрудникам МОК.

[Марк Адамс, представитель МОК]:«Мы говорили с ней дважды. Она заверила нас, что чувствует себя в безопасности».

Сейчас в МОК ждут отчёта от Национального олимпийского комитета Беларуси. Решение по этому делу обещают вынести, когда будут известны все обстоятельства инцидента.

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