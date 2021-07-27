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160 погибших за несколько дней: в Индии пытаются пережить наводнения

160 погибших за несколько дней: в Индии пытаются пережить наводнения

Более 160 погибших за четыре дня. Именно столько жизней унесли сезонные ливни в Индии. Больше всего..

Дата загрузки: 2021-07-28

Более 160 погибших за четыре дня. Именно столько жизней унесли сезонные ливни в Индии. Больше всего страдают западные штаты Махараштра и Гоа, а также южные Карнатака и Телингана.

Кое-где за сутки выпало до 60 сантиметров осадков.

Многие населённые пункты отрезаны от внешнего мира большой водой и оползнями.

Спасатели работают, в основном, на лодках. Уже эвакуировано более 230 тысяч человек.

[Викрам, спасатель]:
«Вчера мы эвакуировали около полутора тысяч человек. Сегодня мы здесь с 7 утра и постараемся спасти как можно больше людей».

В штате Махараштра из затопленной деревенской больницы пришлось эвакуировать пациентов с коронавирусом.

Не забывают спасатели и про братьев наших меньших.

[Раджеш, спасатель]:
«Один из наших спасателей увидел собаку на крыше отеля. Мы подплыли туда, накормили собаку и перевезли в безопасное место».

Водохранилища в затопленных районах – на грани переполнения. Власти распорядились открывать шлюзы и сбрасывают воду.

Также затоплены тысячи гектаров полей с урожаем, что уже нанесло немалый вред сельскому хозяйству страны.
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