Изготовление чучел – исчезающее искусство Пакистана

Попугай на зелёной поляне. Пакистанец Мухаммад вносит последние коррективы в своё творение. Вот уже 50 лет..

Попугай на зелёной поляне. Пакистанец Мухаммад вносит последние коррективы в своё творение. Вот уже 50 лет он занимается таксидермией, то есть созданием чучел птиц и животных. Затем продаёт их в своём магазине в Карачи. На витринах много пернатых, рептилий и разных зверей, но мало кто готов их купить.

[Мухаммад Джаваид, мастер таксидермии]:

«Людей больше не интересуют чучела, и наш бизнес постепенно умирает. Жители западных стран раньше очень интересовались таким товаром, но из-за нестабильной обстановки в Пакистане они перестали сюда приезжать. Поэтому можно сказать, что таксидермия – умирающее искусство в Пакистане».

В Университете Карачи есть музей, посвящённый искусству таксидермии. Здесь студенты могут рассмотреть животных, которых они вряд ли увидят вблизи в дикой природе.

[Шахзана Зарин, студентка]:

«Почему мы пытаемся спасти искусство таксидермии? Некоторые животные уже считаются вымирающими, поэтому важно сохранить их чучела. Это искусство помогает сохранить информацию. Но, поскольку в Пакистане им не интересуются, оно умирает».

Некоторые студенты охотно обучаются этому мастерству.

[Шахнаваз Аббаси, студент]:

«Это мой выбор – сделать таксидермию своей профессией. Люди должны воспринимать это как искусство. Не знаю, почему им не интересуются. Тех, кому это интересно, в Карачи можно пересчитать по пальцам. Просто люди не осознают важность этого умения».

Выживет ли это ремесло в Пакистане, пока не известно. На факультете зоологии Университета Карачи предлагают включить таксидермию в учебную программу и приглашать преподавателей из-за рубежа. Также хотят привлекать к обучению местных специалистов.

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