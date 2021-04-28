Слонёнок в мюнхенском зоопарке познаёт мир и наслаждается тёплой погодой

Слонёнок Отто исследует мир в открытом вольере мюнхенского зоопарка «Хеллабрунн». Он родился 22 марта и уже..

[Даниэль Маттерна, сотрудник зоопарка]:

«Отто в отличной форме. Он наслаждается погодой, как и мы. Теперь, когда, наконец-то, потеплело, он может долго гулять на открытом воздухе. Это ему нравится намного больше, чем сидеть внутри».

Слонёнок Отто исследует мир в открытом вольере мюнхенского зоопарка «Хеллабрунн». Он родился 22 марта и уже весит 320 килограммов. Эта весна первая для Отто, поэтому любознательный слонёнок торопится побывать повсюду.

Весь вольер превратился для Отто в игровую площадку. Ему интересны песок, камни и трава. При этом слонёнок не забывает держаться поближе к маме.

По словам смотрителя, малыш успел увидеть гостей в зоопарке до нового ужесточения локдауна. Тогда он разыграл перед ними целое представление. Когда посетители вернутся, слонёнок снова станет маленькой звездой.

После того как Отто повзрослеет, ему, вероятно, придётся уехать из «Хеллабрунна». Но смотрители надеются, что он ещё долго сможет ладить с самцом Гаджендрой и покинет зоопарк нескоро.

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