Пожары в Турции: новые жертвы, эвакуация британских эмигрантов и дома в огне

Из курортного города Мармарис в Турции эвакуируют туристов и местных жителей, среди которых много британских эмигрантов...

[Гари, британец, живущий в Турции]:

«Президент вроде бы привлёк к ответственности нескольких виновных в этом саботаже, но я полагаю, что также виновата погода. Очень жарко, и вокруг лес. Но я хочу отметить работу спасателей, пожарных и добровольцев. Она фантастическая». [Эллисон, британка, живущая в Турции]:

«Я такого раньше не видела. У нас были небольшие пожары, но такого бедствия не было. И не только здесь, а повсюду».

Из курортного города Мармарис в Турции эвакуируют туристов и местных жителей, среди которых много британских эмигрантов. На лодках и катерах их доставляют в безопасные места, поскольку сюда подбираются пожары.

Уже пятый день продолжают полыхать леса на побережьях Средиземного и Эгейского морей в Турции. Число жертв огня возросло до восьми.

Большинство более чем из 100 очагов возгорания удалось локализовать. Тем не менее пожары всё ещё продолжаются в Манавгате, Мармарисе и Миласе. Из некоторых жилых районов и отелей эвакуировали людей.

Это деревня Сирткой. Она почти полностью сгорела.

[Али Демир, житель Сирткоя]:

«Дул сильный ветер, поэтому огонь охватил всю деревню. Это катастрофа. Дома загорелись. Мы даже не поняли, как это произошло». [Адем Сари, житель Сирткоя]:

«Огонь горел три дня. Мы ждали, что его потушат. Этим утром его потушили, но из-за сильного ветра наша деревня сгорела за 15 минут».

Власти Турции говорят, что время возгораний и их площадь указывают на поджог. Ведётся расследование.

В целом лесные пожары в жаркие летние месяцы на юге Турции случаются часто. Но в этот раз они охватили намного большую территорию.

Турецкие метеорологические службы прогнозируют, что в ближайшее время в прибрежных районах Эгейского и Средиземного морей жара не спадёт. Так. температура в Анталии достигнет 43-47 градусов по Цельсию.

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