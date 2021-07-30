Четверо погибших: пожары в Турции подбираются к отелям и жилым домам

На юге Турции продолжают полыхать десятки лесных пожаров. Власти подозревают, что они начались в результате поджогов...

На юге Турции продолжают полыхать десятки лесных пожаров. Власти подозревают, что они начались в результате поджогов.

Сообщается о четверых погибших в лесистой местности. Около 140 человек обратились за медицинской помощью.

В туристический провинции Анталья эвакуировали 18 деревень и районов. Ещё 16 – в провинциях Адана и Мерсин. Огонь распространяется быстро. Способствуют жара и сильный ветер.

Это южный город Бодрум, известный своими курортами и отелями. Здесь продолжаются спасательные операции в то время, как огонь подбирается к гостиницам и жилым домам.

В целом на этой неделе в 17 провинциях на побережье Эгейского и Средиземного морей Турции вспыхнуло более 60 лесных пожаров. Президент страны назвал это атаками и пообещал привлечь к ответственности виновных.

36 из этих лесных пожаров локализованы, оставшиеся 17 продолжают тушить.

[Бекир Пакдемирли, министр лесного и сельского хозяйства Турции]:

«К сожалению, сегодня полыхает много пожаров, которые, как предполагается, начались в разное время, но гореть будут ещё долго. Мы стараемся взять их под контроль. Но на это может уйти время».

В администрации президента Тайипа Эрдогана уже сообщили, что начали расследование для выявления причин возгораний.

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