Испания пытается сдержать крупнейший в этом году пожар

В Испании пытаются сдержать масштабный пожар – самый крупный для страны в этом году. Мешает жара,..

В Испании пытаются сдержать масштабный пожар – самый крупный для страны в этом году. Мешает жара, а также ветер, который в ночь на среду стал ещё сильнее.

Огонь вспыхнул в сельской местности провинции Авила примерно в 120 километрах от Мадрида. Всё началось с того, что на шоссе загорелся автомобиль. Пламя быстро распространилось, что привело к эвакуации около тысячи человек из восьми деревень.

С 14 августа выжжено уже не менее 15 тысяч гектаров леса.

[местный житель]:

«Это катастрофа. Всемирная катастрофа. Почти всё сгорело. Скотоводы и все остальные потеряли всё».

Пожарным помогают и волонтёры.

[местный житель]:

«Животные страдают больше нас. Они очень напуганы и дизориентированы из-за дыма. Мы стараемся спасти тех, кого можно». [местная жительница]:

«Позор, что нам никто не помогает. Вообще никто. Пожалуйста, помогите нам». [местный житель]:

«Мы собираемся спасти коров, чтобы они не обгорели. Мы запрём их здесь. Если огонь приблизится, мы сможем их защитить».

Глава регионального департамента по защите окружающей среды говорит, что бедствие вызвала комбинация жаркой погоды, ветра и низкой влажности. Однако, по его словам, пожарным постепенно удаётся взять огонь под контроль.

Сейчас с пожарами борется около 1000 человек, включая 140 военных. Также на место направили вертолёты и самолёты.

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