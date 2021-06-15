Власти хорватского городка продают дома по 16 центов за штуку

Город на севере Хорватии, сильно пострадавший от оттока жителей, продает свои заброшенные дома за одну куну...

Город на севере Хорватии, сильно пострадавший от оттока жителей, продает свои заброшенные дома за одну куну. Это примерно 16 американских центов. Так власти пытаются привлечь людей обратно.

Город окружён зелёными полями и лесами и расположен недалеко от границы с Венгрией. Сейчас здесь проживает около 2250 жителей, это вдвое меньше, чем 70 лет назад.

19 пустующих домов уже продали. Мэр Леграда говорит, что больше всего администрация заинтересована в привлечении жителей этого же региона.

[Иван Саболич, мэр Леграда]:

«У нас было много запросов из разных уголков мира, мы в первую очередь сосредоточились на (людях) из этой области. Нам это удалось, люди, которые в конечном итоге приехали сюда, – это люди из этого региона».

Предлагаемые дома находятся в разном состоянии. Некоторые из них полуразрушены, без окон и дверей, а стены покрыты плесенью.

[Иван Саболич, мэр Леграда]:

«Пока мы предложили 19 объектов недвижимости, включая дома и некоторые участки под застройку. К концу месяца мы продадим 17. Ещё один дом и участок земли останутся. Есть вероятность, что у нас появятся новые объекты для предложения».

Впрочем, новым жителям выдвигаются определённые условия. У них должен быть источник дохода, они должны быть не старше 40 лет. Кроме того, они подписывают обязательство прожить здесь не менее 15 лет.

[Даниэль Хермницар, владелец недвижимости]:

«Нам понравился этот дом, поэтому мы подали заявку. Мы жили в съёмных квартирах, оплачивали коммунальные услуги. Теперь у нас собственное жильё».

Муниципалитет говорит, что выделит более 5500 долларов США на любые необходимые ремонтные работы. Кроме того, если новые жители захотят купить дом у частных владельцев, то город покроет пятую часть его стоимости.

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